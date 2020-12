Aktivist Nathan Law on saanud Hongkongi demokraatialiikumise üheks sümboliks ja nagu paljud teised kaasvõitlejad, otsustas ka tema repressioonide kartuses pärast uue julgeolekuseaduse ootamatut vastuvõtmist 30. juunil riigist põgeneda.

Kunagise Aasia vabaduse, majanduse ja hariduse kantsi tulevik paistab üha tumedam. Vaid aasta pärast sütitavaid tänavaproteste ja lootust vabadele valimistele on selge, et Law-sugustele on antud valik: lahku riigist või vaata kodumaa tulevikku trellide tagant.