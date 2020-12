Esialgse lendstardi andis Bidenile fakt, et suur osa Ameerikast hingas kergendatult Donald Trumpi valimiskaotuse järel. Ilmselt mõne aja pärast see oreool lahustub ja Bideni tegevus võetakse luubi alla ka väljaspool võrdlust Trumpiga.

Tõsi on see, et Biden ei olnud demokraatide eelvalimistel populaarne kandidaat, kuid võitis silm silma vastu jäädes sotsialistliku Bernie Sandersi. Samas on endine asepresident näidanud kampaaniarajal end oodatust kindlamalt ja tõestab poliitikaplaanidega, et suudab kohaneda muutuvate oludega.