Eesti peaminister

Koroona kõrval pidi võitlema ka poliitiliste kriisidega.

Eelmise aasta lõpus paistis uue valitsuse esimestele kuudele tagasi vaadates, et ainus, millega Jüri Ratas kiitust võiks väärida, on maksimaalselt kokkusobitamatu koalitsiooni kooshoidmine. Valitsuskriise tuli söögi alla ja söögi peale, kuid kõik need suutis Ratas lappida.

12 kuud hiljem tuleb tõdeda, et selles vallas ei ole suurt midagi muutunud. Skandaalid on muutunud vaat et igakuisteks, skandaalidest väljavingerdamise lakoonilisus suisa absurdseks. Nii ei tihanudki Ratas anda mõistlikku selgitust küsimusele, kuidas jäi rahandusminister Martin Helme ametisse, kui siseminister Mart Helme sama patu eest tagasi astus.

Kõige selle taustal ei saa aga salata, et Ratas läheb ajalooannaalidesse koroonaaja eduka peaministrina. Vähe on Euroopas riike, kus Covid-19 ei oleks põhjustanud humanitaarset ja/või majanduslikku katastroofi. Eesti pääses kevadisest esimesest lainest vaid kriimustustega ning eelmainitud katastroofidest ei ole siin põhjust rääkida olnud.

See, milliste tagajärgedega päädib teine laine, on iseküsimus. On muidugi tõsi, et teise laine algus ei ole veel liiga julgustavaid märke näidanud, aga õnneks oleme ka Leedu saatusest veel kaugel.

Kurat peitub küll detailides, kuid koroonaviiruse kontekstis tuleb rõhk asetada suurele pildile – ja suurele pildile pilku heites on Ratas koroonakriisiga eeskujulikult hakkama saanud. Üks näide: novembri keskpaiga seisuga oli Euroopas Eestist vaid Lätil, Norral ja Küprosel madalam koroonasse surnute määr. Ja vast on märgiline, et koroonamõjude meediakajastuse mõttes on seni esikohal olnud mitte ülekoormatud haiglad või intensiivravi kohtade puudus, vaid mädanema läinud maasikad.