suunamudija

Kylie Jenner paelub miljoneid jälgijaid.

Tänapäeva suunamudija Kylie Jenner postitas 2018. aasta alguses pildi oma vastsündinud tütrest, postitus kogus ruttu enam kui 18,4 miljonit meeldimist. See oli tollal maailma enim meeldimisi saanud postitus.

2019. aasta alguses tekkis Instagrami uus konto @world_record_egg, millele postitati tavalise muna pilt ja üleskutse, et see muna võiks saada rohkem meeldimisi kui Jenneri pilt.

Tänaseks on muna saanud 55 miljonit meeldimist ja löönud sellega kõik rekordid, mitte keegi pole internetis munast rohkem meeldimisi saanud. Muna toksiti lõpuks katki, aga Kylie postitab Instagrami endiselt.

Tuule sai ta tiibadesse koos vanema õe Kendalliga telesarjast «Keeping up with Kardashians», ema poolt ongi ta Kardashianide suguvõsa liige. Praegu on Kylie 23-aastane ja tema Instagrami kontol on enam kui 200 miljonit jälgijat. Ronaldol ja Ariana Grandel on rohkem, aga mitte meeletult palju. Küll aga suudab Jenner oma jälgijaid enim innustada – miljonid laigid tema postitustel on pigem reegel kui erand.

2020. aastal on ta kõigest kaheksa postitusega kogunud enam kui 105 miljonit meeldimist. Mõnel pildil on tal vähe riideid ja siis mõnel veelgi vähem, inimestele meeldib, kui ta on koos lapsega, aga veelgi enam, kui on koos elukaaslase räppar Travis Scottiga.

Mis on aga sotsiaalmeedias tuntuse kogumisest ja inimeste kaasahaaramisest kasu? Lisaks ilus olemisele on ta modell, näitleja, aga ka ärinaine. Talle kuulub endanimeline kosmeetikafirma ja ta teeb ka moodi.

Kylie Jenneri rahaasjad päris korras ei tundu siiski olevat, sest kui 2019. aastal kuulutas ajakiri Forbes ta noorimaks ise teenitud varandusega miljardäriks, siis tänavu mais teatas ajakiri, et see võis olla pisut ennatlik. Noor suunamudija oskab hinnata sümbolite väärtust – miljardär on palju kangem kui natuke vähem, 900 miljonit dollarit väärt naine. Nii nagu miljonid meeldimised on hoomamatud, on sama hoomamatu ka tema väärtus. Selge on aga see, et maailm Kylie Jenneri aktiivsusest ei pääse.