Tallinna linnapea

Tallinna linnapea kehtestab ennast igal tasandil.

Mihhail Kõlvart ei saanud Tallinna linnapeaks mitte partei armust, vaid isikliku töö tulemusena. Nii pole ta ka erakonnale midagi võlgu, vaid otsustab asju ise. Ning otsustab kiiresti ja alluvaid säästmata.

Kui Lasnamäe linnaosavanemaks ülendatud parteikaaslane tööga hakkama ei saa, siis asendatakse ta kiiresti ja kõhklusteta senise Kesklinna vanemaga.

Niipea, kui Kõlvart linnapeaks sai, ei kulutatud enam maksumaksja raha Reidi tee vastu sõdiva Roheliste abilinnapea Züleyxa Izmailova palgal pidamiseks. Küll aga kulutati raha Reidi tee esialgses mahus väljaehitamisele.

Samas tehti Eckerö Line’ile kiiresti selgeks, et uue laevaliini avamine ja sellega kaasnevad ummikud kesklinnas pole mitte linna, vaid laevafirma probleem. Kõlvart ütles ajakirjanikele, et laevalt tulevaid autosid ei lasta lihtsalt tipptunni ajal sadamast välja. Kohe pärast seda teatas laevafirma, et uus laev Finbo Cargo hakkab siiski sõitma Vuosaari ja Muuga sadama vahet.

Ka linnavalitsuse struktuuri korraldab Kõlvart jõuliselt ümber. Need, kellele see ei meeldi, võivad minna. Luuakse uus asutus, mis kannab kõlavat nime strateegiakeskus. See paneb veidi kulmu kergitama, sest strateegiate mõistmisega paistab linnasüsteemis probleeme olevat. Näiteks mõne aja eest koostatud jalgrattastrateegia põhimõtetest ei saa vist küll ükski ametnik mitte midagi aru.