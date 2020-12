Startup'ide ajastul teeb ettevõtlik vaim ka poliitikat hoogsalt ja uuenduslikult, kõiki käepäraseid ressursse loovalt ära kasutades. Martin Helme on proovinud kätt kohvikupidaja ja kirjastuse juhina, kuid õitsele on löönud tema ettevõtlikkuse soon ühiskondlike liikumiste korraldamises. Tema esimene suur iduettevõte oli euroskeptikute liikumine enne 2003. aasta referendumit Eesti Euroopa Liitu astumise küsimuses. Toetus liikumisele jäi seekord napiks, kuna Eesti hääletati liidu liikmeks.