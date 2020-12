Põhja-Rootsi avarustest pärit Henrik Evertsson on mitmekülgselt andekas mees – fotograaf, ajakirjanik ja videoajakirjanik. Just see viimane and, mis ilmnes septembris 2020 valminud dokumentaalis «Estonia – leid, mis muudab kõike», on ta viinud rahvusvahelise tuntuseni ning toonud inimkonna aktiivsesse mällu tagasi juba üle veerand sajandi Läänemere vete all puhanud reisilaeva. Laeva hukkumise asjaolude kohta teadsime küll paljut, kuid mitte kõike. Näiteks mitte seda, et Estonia küljes on suur auk, tekkis see sinna siis kuidas tahes.