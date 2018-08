VANA KULD Endine peaprokurör: mida teha alaealise kurjategija Pipi Pikksukaga?

Ühiskondlik mõistmine

Sageli on seadusandlike ja organisatoorsete reformide läbiviimisest raskem muuta aga inimeste suhtumist mõnda nähtusesse.

Nii on mul viimasel aja tekkinud alaealiste kuritegevuse teemasid arutades kummaline tunne, nagu oleks rollid sassis - alaealistega tegelevad politseinikud ja prokurörid, kes peaksid esindama õigusrikkujatega ümberkäimisel karmimat poolt, on sattunud kriitika alla alaealistesse kurjategijatesse liiga leebe suhtumise tõttu, seda ka mõningate sotsiaaltöötajate ja pedagoogide arvates.

Mõneti on see ka arusaadav, sest millisele õpetajale ikka meeldiks laps, kes jääb teistest maha ja pidevalt korda rikub. Parem võiks olla ta kusagil mujal, silma alt ära!

Sellist suhtumist võimendab ka meedia, mis toob välja vaid sensatsioonilised üksikasjad ja rõhutab, et kurjategija ise on alles veel laps. See on aga vale ja lühinägelik, sest mida rohkem täiskasvanud ennast lastest, ka neist, kes on toime pannud kuriteo, distantseerib, seda vähem võimalusi on neil kasvada õiguskuulekateks täiskasvanuteks.

Samas on südantsoojendav tõdeda, et on koole, kus pedagoogid ei pea paljuks tegeleda just käitumishäiretega lastega. Need noored on ju täiskasvanute vildakate elude tagajärjel kooli pooleli jätnud ning tänavasõbrad ja nende teod omasemaks võtnud kui kodu, sest täisväärtuslikku kodu pole neist kahel kolmandikul olnudki.