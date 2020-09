Vähe on Eestis inimesi, kes ei mäletaks detailse täpsusega, kuidas ta kohutavast uudisest kuulis või mida ta parasjagu tol hetkel tegi. Suurima ohvrite arvuga rahuaegne laevahukk on vajutanud sügava jälje tuhandete inimeste hinge. Kuigi tragöödiast on möödas üle kahe dekaadi, pole kired õnnetuse põhjuste ümber vaibunud ning paljud otsivad jätkuvalt vastuseid küsimusele «Miks?».