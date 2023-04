SEIKLUSVIDEO: Mida näeb Rummu karjääris vee all?

Uut infot tuleb nii palju, et millelegi muule mul aega mõelda ei ole. «Peamine on enesekontroll, tuleb jääda hästi rahulikuks. Hobisukeldumine põhinebki õigel hingamisrütmil,» selgitab Terje. «Ainult ära sa nii palju nüüd naera, vee all naeratada ei saa!» Otsik suhu ja pea vee alla. Ossa raks – minu kollased lestad tunduvad otse nina all olevat. Kui lahe! Jään neid vaimustunult jõllitama ja hingamine läheb justkui kogemata rööpasse. Mullijuga tõuseb välja hingates veepinnale, see on ka päris vahva vaatepilt ja heli. Mulle meeldib, tahan juba allapoole minna! Pead veest välja tõstes näitab instruktor veel ette tähtsad käemärgid, sest vee all rääkida ei saa. Ülespidi pöial ei tähenda veealuses keeles sugugi seda, et asjad on parimas korras. See märgib hoopis – tahan üles! Kõik korras öeldakse vee all pöialt ja nimetissõrme O-ks ühendava OK-märgi abil.