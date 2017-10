Spikker poliitikuile: need, kes teid valivad

Ta on meelsasti nõus laskma endale mesijuttu puhuda, seisatab tänavanurgal, et vastu võtta mõne kandidaadi visiitkaart ja lubadustevoldik ning muidugi komm ja helkur. Õieti huvitub ta vaid viimastest, paberipahna läkitab vilunud liigutusega prügikasti juba järgmise tänavanurga taga.

Kodanik naudib üliväga seda populaarset ja ihaldusväärset positsiooni – magus tunne kõditab kuklatagust, sest tema hääle peale voorib ju kosilasi siit ja sealt, kaugelt ja lähedalt, tuttavate ja tundmatute seast. No tal on ikka võimalik see ajakene leida, et järjekordsed ilujutud ära kuulata. See tegelane võtab valimistest viimast. Ja polegi tähtis, mida kogu selle kojuveetud kraamiga pihta hakata. Mis käes, see oma! Loll on see, kes valimiste eel tühja käega koju vantsib, tema võtab vastu kõik, mis antakse, ja küsib veel juurdegi.

Ta on kunagiste äraostmatute vastand valijate leeris – tema armastus ja poliitilised vaated on igavesti oksjonil ja ülevõetavad ka ühe enam pakutud euro eest. Ehk tema hääle hoidmine on kallis, tülikas ja täiesti ebakindel. Platvorm, ideoloogia, ideed… Mingi tühipaljas udupakett teda ei huvita ega veena kaugeltki mitte. Tema tuleb valimiskasti juurde tehingut tegema ja omakasu järele.

Ah et kellele ta siis viimaks hääle annab? Ikka sellele, kellelt suurima noosi sai. Kui mõni ikka kartulit-küttepuid koju toob või selge summa välja käia lubab, siis seda on ju ometi rohkem kui paar pastakat ja helkurinäss.

Iseenda valija - kui ta saab lõpuks kaks häält, pälvisid tema ponnistused siiski vähemalt ta ema heakskiidu. / Joonistus / Kristina Herodes

Iseenda valija

Iseenda valija võib olla tuntud ja austatud ühiskonnaliige – näiteks juuksur. Või volikogu liikme poeg. Ennekõike on ta aga inimene, kes ei suutnud vastu panna erakonna kohaliku rakukese pealekäimisele ja nõustus pärast piirkonna arendusjuhi 56. (ja üsna nutust) telefonikõnet valimistel kandideerima. Suures plaanis pole iseenda valija häältesaak oluline, sest teda on vaja ainult selleks, et erakonna nimekiri pikem tunduks. Pealegi teavad kõik, et erakonnale toob võidu riigikogu liige, kellel on selles omavalitsuses suvila. Aga mis seal imestada – tänu riigikogu liikme välja aetud «katuserahale» sai koolistaadion uued pingid.

Kuna iseenda valija ei ole päris südamega asja juures ja kogu sellel värgil on ju nagunii partei mekk man, ei tihka ta kampaaniat teha. See tähendab, et kui ta saab lõpuks kaks häält, pälvisid tema ponnistused siiski vähemalt ta ema heakskiidu.

Kui iseenda valija kandideerib juba teist korda, on ta aktiivsem: kasutab näiteks tädi Viivi sünnipäeva selleks, et kõikide külalistega vahetpidamata poliitikast padrata.

Kui iseenda valija on sattunud võimuiha liimile ja näinud parteikongressil kümne meetri kauguselt pärispoliitikuid, siis lisab ta nad oma sotsiaalmeediakonto sõbranimistusse. Ja kuna ta on uljas sotsiaalmeedia kasutaja, võtab ta neist snitti. Nii kleebibki ta oma Facebooki kontole iga päev uudiseid ja kommenteerib neid nii, nagu oskab. Lisaks postitab tähelepanekuid kohalikku Facebooki gruppi ning maksab selle eest, et tema postitused jõuaks kõigi piirkonna elanikeni vanuses 18–36.