Soome hakkab isikukoode muutma

Soome valitsuse algatatud töögrupp analüüsib senise isikukoodi ja ID-kaardi süsteemi muutmist, kirjutab Yle.

Töögrupi juht, Helsingi ülikooli professor Päivi Korpisaari sõnul ei ole Soomes veel probleeme, et isikukoodid saaksid otsa. Kuid praegune süsteem on üles ehitatud nii, et see võib juhtuda päeval, kui korraga on vaja registreerida väga suur hulk inimesi.

Praegune Soome isikukoodide süsteem loodi 1964. aastal ja selle kohaselt esimesed kuus numbrit näitavad sünniaega ja neile järgnevad kolm numbrit aga inimese sugu. Korpisaari sõnul on soolise identiteedi defineerimine isikukoodis osutumas probleemiks, arvestades Soomes aina kasvavat transseksuaalset kogukonda.

Probleemid sisserännanutega

Teiseks põhjuseks senise ID-süsteemi uuendamiseks on hiljuti tekkinud olukord, kus riigis on aina rohkem ilma isikut tõendavate dokumentideta elanikke. Korpisaari sõnul võiks biomeetriliste tunnuste (näiteks sõrmejälg) lisamine ID-kaardile olla abiks isiku kindlaks tegemisel, kui inimesel puudub pass või mõni muu isikut tõendav dokument.

«Neil võib olla mitu elektroonilist identiteeti, mida nad kasutavad eri ametiasutustes. Me kaalume võimalust lisada biomeetrilised näitajad, et seda probleemi välistada,» rääkis Korpisaari.

Pärast uue süsteemi väljatöötamist hakatakse kaaluma, kas vahetada välja senised isikukoodid või lubada inimestel neid edasi kasutada. Soome valitsuse plaani järgi peaks ID-süsteemi reform lõppema 2019. aastal.

Siseministeeriumist öeldi, et Eestil ei ole kavas isikukoodide moodustamise süsteemi muuta. «Iga kuupäeva kohta saab moodustada 999 naise ja sama palju mehe isikukoodi. Seega ei tohiks meil isikukoodid küll otsa saada,» ütles siseministeeriumi pressiesindaja Merje Klopets.

Tasub teada

Eesti isikukoodi esimene number on:

3 – aastail 1900–1999 sündinud mehe puhul;

4 – aastail 1900–1999 sündinud naise puhul;

5 – aastail 2000–2099 sündinud mehe puhul;

6 – aastail 2000–2099 sündinud naise puhul.