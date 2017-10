Soonvald: EPL-is avaldati ahistamisskandaalist vaid jäämäe tipp

Soonvald rääkis «Aktuaalse kaamera» otsestuudios, et vestles süüdistusi esitanud naisega kolmapäeval 2-3 tundi ja vestlusesse olid kaasatud ka Soonvaldi kolleegid, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Mul ei tekkinud kordagi tunnet, et see tütarlaps, kelle versioon tänases Eesti Päevalehes on õrnem versioon, et tema jutt oleks selline, mis tunnistaks, et ta valetab. Need süüdistused Taavi Rõivase käitumisest ühel peoõhtul, mis kestis konkreetselt kaks minutit umbes, on päris jubedad ja need momendid - suudlemine - on vast selle jäämäe veepealne tipp ainult,» rääkis Soonvald.

Soonvald rääkis, et leht otsustas avaldada loost leebema versiooni, et kaitsta skandaali eest asjaosaliste perekondi.