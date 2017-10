Kaitseväel on Milremi aktsiate müügi üle hea meel

Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsleri Meelis Oidsalu sõnul näevad nemad seda sammu positiivses valguses. «Välisinvesteeringud kaitsetööstusesse on alati teretulnud ning samal ajal ka märk sellest, et Eesti kaitsetööstus on rahvusvaheliselt atraktiivne ning konkurentsivõimeline,» ütles ta.

Oidsalu ütles, et Eesti Kaitseministeeriumi koostöö Milremiga on olnud seni väga hea ning ei ole põhjust arvata, et omandisuhete muutus võiks seda kuidagi mõjutada.

Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Vallo Toomet ütles, et Kaitseväel ei ole, ega saagi olla mingit seiskohta ärisektori ettevõtete omanike vahel tehtavate tehingute kohta. «Kaitseväel on hea meel, kui meie koostööpartner kaasab väliskapitali ning erialateadmisi,»ütles ta.

Lepingu järgi omandab soomlaste ettevõte 60 protsenti Eesti suurima kaitseväetehnika hooldust teostava ettevõtte Milrem LCM OÜ aktsiatest.

Ülejäänud 40 protsenti aktsiatest kuulub Eesti ettevõttele Sinrob OÜ, mis kuulub Milremi tänasele juhatuse esimehele Kuldar Väärsile.

Väärsi sõnul on Milrem LCM OÜ puhul täna kõige olulisemal kohal sõidukite remont ja hooldus, kuid nüüd nähakse võimalust arenguks just relvavaldkonnas. «Me ei taha, et me oleksime kõige lihtsama remondi kompetentsikandja, vaid ka võimelised tegema ümberdisainimist ja -ehitust,» ütles Väärs.

«Patria investeering annab meie meeskonnale võimaluse saada ligi kompetentsile, mida täna Eestis pole olnud,» ütles Väärs ja lisas, et nüüd on Eestis veelgi tugevam kaitsetööstusettevõte, kes suudab kaitseväele pakkuda stabiilsemat ja usaldusväärsemat teenust.

«Ma arvan, et seda võib pidada Eesti kaitsejõudude jaoks väikseks võiduks tugevdades kohapealset kompetentsi ja teenustekvaliteeti,» ütles Väärs.

Väärs ütles, et kuigi enamusosalus Milrenist kuulub soomlastele, on ettevõte siiski väga selgelt kontrollitud ja juhitud eestlaste poolt.

Lepinguni jõudmine oli Väärsi sõnul pikk protsess, mille käigus tuli ette nii tõuse kui mõõne. «Aga alati on olnud arusaam, et see on õige tee ja siht,» ütles ta.

„Milrem on arendanud oma teenuseid olemaks Eesti Kaitseväele kindlaks ja usaldusväärseks partneriks. Patria märkimisväärne kogemus ja oskusteave aitavad meil jätkuvalt kasvada ja laiendada oma teenuste ulatust,“ ütles Milrem LCM OÜ juhatuse esimees ja kaasomanik Kuldar Väärsi. „Meie eesmärgiks on pakkuda terviklikke ja professionaalseid elutsükli tugiteenuseid kogu kaitsetehnikale.“

Eestil ja Soomel on pikaajalised koostöötraditsioonid. Käesoleva partnerluse läbi müüs Soome juba 2004. aastal Eesti Kaitseväele 60 Patria XA soomukit. Nii Patrial kui Milremil on XA sõidukipargi ülalpidamisel kanda oluline roll.

Patria on tunnustatud kaitse-, julgeoleku- ja lennundusvaldkonna elutsüklitoe teenuseid ja tehnoloogialahendusi pakkuv ettevõte. Lisaks Soomele on ettevõttel üksused Rootsis, Norras, Eestis, Poolas, Araabia Ühendemiraatides, Ameerika Ühendriikides ja Lõuna-Aafrikas. Patrias töötab 2800 professionaali. Patria kuulub Soome riigile (50,1%) ja Norra Kongsberg Defence and Aerospace AS-ile (49,9%).

Milrem osutab kaitse- ja julgeolekusektorile rasketehnika ja relvastuse, relvasüsteemide ja muu militaarvarustuse elutsüklitoe teenust. Ettevõte teostab kaitsejõudude XA-180 ja XA-188 soomukite ning teiste Tallinnas ja Võrus asuvate militaarsõidukite hooldust ja remonti.