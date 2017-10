Galerii: Saaremaa Ralli seni varjule jäänud pahupool

«Selline on Saaremaa ralli kurb pool, millest ürituse raame pea kunagi ei kirjutata ja seda ei kajastata,» kirjutas saarlanna Kristiana. Postimehele saadetud pildid on tehtud Taritu kiiruskatsel ning erinevates kohtades sellel etapil.

Naise kinnitusel on kohalike teede olukord igal aastal pärast rallit väga halb.

«Hetkel on teede olukord sültjas ja «süldi» lükkamine taolistesse kraavidesse on vaid ohu peitmine sillerdava katte alla, kus põhja ei ole,» kirjutas naine. Ta selgitas, et teed on mõisaaegadel ehitatud ja neil puudub korralik põhi. «Kahjuks ei aita teede hööveldamine lausvihmas mitte midagi, mida peale rallit küll kohe tehakse,» tõdes ta. Naise sõnul ei liigu kohalikud inimesed sponsorite autodega ja isegi koolibuss keeldub neilt teedelt läbi sõitmast, sest teed on liiga kehvad.

Kristiana sõnul sõitis mõnda aega tagasi sõitis teedelt läbi höövelmasin. «Minu teedeehituse insenerist isa väidab, et profileerimist ei tehta kunagi sellise ilmaga, kuna on päevi nii kõvasti vihma sadanud. Kuna need teed ei ole ehitatud isegi autoteedeks vaid pigem hobuvankritele, siis sellist koormust nad vastu ei pea,» rääkis saarlanna. Tema sõnul ei ole laupäeva õhtune höövelmasina sõit olukorra parandamine vaid kosmeetiline protseduur.

Hööveldamisest ei piisa hobuvankri teel

Naise sõnul hööveldatakse pärast rallit tavaliselt teed ära, aga kuude kaupa on tänu sügisilmadele teed korrast ära. Kohalike mälestuste järgi toodi pärast rallit viimati 6-7 aastat tagasi kehvematesse kohtadesse kruusa, aga olukorra parandamine piirdub sellega, et höövelmasin püüab teel oleva kruusamassi aukudesse tagasi lükata. Korraliku teede parandust ei ole aastakümneid nendel teedel tehtud, küll aga on see kiiruskatse siin igal aastal toimunud.

«Mõistan olukorda, et ka ralli korraldajad ei ole soovinud taoliste ilmastikuoludega sõita, mis ekstreemselt teid ja siin sõitvaid ralliautosid rikuvad, aga sel juhul tuleb ka võtta vastutus, et teed on korras,» on tema seisukoht. Ta lisas, et külarahva kogemusel saab suvega teed juba päris heaks, aga siis tuleb taas ralli ja sõidab need põhjatuks sopamülkaks.

Saaremaa Ralli direktori Toomas Sepa sõnul tehakse teed korda esimesel võimalusel. «Mehed on juba metsas ja esmaspäeval vaatame veel üle,» lubas ta.