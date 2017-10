Lehtses kogub populaarsust tõsielupõhine seiklusmäng

Aktsiooni eestvedajateks on kohalikud vabatahtlikud pritsumehed. MTÜ Lehtse Vabatahtlik Pääste juht Jussi Levin kinnitas Pealtnägijale, et nende eesmärgiks oli anda positiivne tõuge kogukonna turvatundesse. «Kui grupiga liitunud inimene näeb, et patrull teeb selles piirkonnas tööd, siis ta liikleb ka seal korralikult. Ei ületa kiirust, juhtimisõigust mitteomav isik ei taha sellel ajal rooli istuda, alkoholi tarvitanud isik ei sõida ise poodi, vaid otsib autojuhi. Ka seda võib nimetada ennetuseks,» märkis Levin intervjuus Pealtnägijale.

Pealtnägija Facebooki lehel seisis ka, et kohalike konstaablite jaoks on see mõistagi peavalu, sest patrullimisel kaob mõte, kui mõne minuti pärast on nende asukoht kogu külarahvale teada.

Veel oli Facebooki postituses kirjas, et ühtegi seadust grupiliikmed teadaolevalt ei riku, aga küsimus on eetikas – kas sellises grupis sobib olla õpetajatel, noorsootöötajatel ja kohaliku tasandi poliitikutel, kes peaksid oma käitumisega noortele eeskujuks olema?

Näiteid kommuuni «Turvaline Lehtse» postitustest: