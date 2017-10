Galerii: Tallinnas loetakse hääli üle

Täna hommikul hakkas kõigis valimiskomisjonides häälte ülelugemine. Kui enamik komisjone lõpetab häältelugemise täna, siis Tallinna linn on öelnud, et nemad loevad hääli kella 18ni ja vajadusel jätkavad homme hommikul.

Tallinna linnavalitsuse neljandal korrusel loeti parasjagu üle Lasnamäel antud hääli. Järgemööda võetakse täna veel ette Lasnamäel, Pirital, Kesklinnas ja Nõmmel antud hääled.

Valimiskomisjoni liige Kersti Kalvet Sepp rääkis, et kuigi Keskerakonna 40 volikogu kohta tuli kokku napilt, ei usu ta, et ülelugemisel midagi muutuks.

«Kehtetuid sedeleid ikka on. Enamasti on numbrid mitu korda üle kirjutatud nii, et ei saa aru, mis seal kõige alguses tegelikult oli,» rääkis Sepp lisades, et kõik taolised sedelid on kehtetud.

Teise korruse arvutiklassis loeti samal ajal Mustamäe, Põhja-Tallinna, Kristiine ja Haabersti valijate poolt antud hääli. Nemad loodavad täna õhtuks tööga valmis saada.

Õhkkond kabinetis oli töine ning peamine arutelu käis sedelite kehtetuse ja kehtivuse üle. Otsus sündis valimiskomisjoni liikmete ühise otsusena.

Kehtetute sedelite täpne arv selgub pärast teistkordset ülelugemist. Esmaspäeva öö seisuga oli kehtetuid sedeleid 3867.