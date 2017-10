Eestis äri ajanud kamerunlast ähvardab riigist välja saatmine

Süüdistuse järgi on 25-aastane Ebot korduvalt tellinud e-poodidest teise inimese andmeid kasutades erinevat kaupa. Lisaks sellele süüdistatakse meest mobiiltelefoni omastamises ja selles, et ta pakkus veebilehe www.excelbeautycosmetics.com kaudu müügiks kosmeetikatooteid, omamata kavatsust tegelikult kellelegi kaupa müüa. Mehelt on arestitud sularaha summas üle 400 euro.

Lisaks põhikaristusele nõudis prokurör täna toimunud istungil lisakaristuse kohaldamist. Nimelt välja saata süüdistatav Eestist koos Eesti Vabariiki sissesõidukeeluga kaheks aastaks. Karistusseadustiku alusel arvestatakse väljasaatmisega kaasneva sissesõidukeelu tähtaega alates süüdistatava faktilisest väljasaatmisest Eesti riigist.

Edmond saabus Eestisse neli aastat tagasi, kui ta tuli Kamerunist välistudengina õppima Tallinna tehnikaülikooli.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuur ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.