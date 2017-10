Galerii: torm Ophelia tõi ka Eesti kohale pimeduse

Tallinnas on väga madal pilvisus ja päev on sajune. Sooja võib tulla 9 kuni 15 kraadi.



Ophelia servas on tekkinud osatsüklon, mis eeloleval ööl liikus Soome kohale, homme Laadoga taha. Meil on selle servas oodata tuule tugevnemist.

Kui tsüklon suundub laadoga tagant Põhja-Venemaa poole, siis hakkab meil läänemere äärde kõrgustesse kanduma külmem õhumass. Neljapäeval see veel tunda ei anna, aga reede öösel langeb õhutemperatuur null kraadini.