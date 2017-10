Järsult pidurdanud bussijuht maksis reisijale tsiviilhagi ja pääses oportuniteediga

Süüdistuse järgi ei olnud Aleksandr liinibussi juhina tööülesandeid täites piisavalt hoolikas, kui valis reguleeritud ülekäigurajale lähenedes vale sõidukiiruse ja liiga väikese pikivahe teiste sõidukitega. Seetõttu pidurdas bussijuht punase fooritule süttimisel ülekäiguraja ees seisma jäänud autodele otsasõidu vältimiseks järsult ning põikas vasakule vastassuunavööndisse. Selle tulemusena paiskus bussis reisinud naine vastu bussi käsipuud ja sai tervisekahjustuse.

«Osapooled jõudsid kahjude hüvitamise osas kokkuleppele ja tsiviilhagi on kannatanule hüvitatud,» ütles prokurör Merike Tikk. «Mees tunnistas ja kahetses tehtud vigu ning et ta on varem karistamata, oli parim viis asja lahendamiseks kriminaalasja lõpetamine oportuniteediga,» ütles prokurör.

Oportuniteediga kaasneb Aleksandrile kohustus hüvitada menetluskulud ning tasuda kokkulepitud summa riigi tuludesse.