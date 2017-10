«Radar»: seitse kuud IRLi tagatoas näitab, kui lähedal oli IRL oma lõpule

Erakonna esimeheks valitakse üsna napi häälteenamusega Helir-Valdor Seeder. Vastne esimees Helir-Valdor Seeder asubki tegevusse. Ta vaatab kriitiliselt koalitsioonilepet, vahetab välja ministreid, lubab hakata tegelema erakonna näo selgitamisega ja erakond tellibki esimehe näopildiga kampaania, millega pilku püüda.

Olukord erakonna ümber näib olevat juba veidi jahtunud, kui tuleb uus pauk. Juuni lõpus, kohe pärast jaanipäeva, teatab endine esimees Margus Tsahkna, et lahkub erakonnast ja temaga koos läheb ka teine IRLi vapiloom Marko Mihkelson.

Küsimus ei ole pelgalt lahkumises, vaid ka selles, mis sõnadega seda tehakse. Tsahkna ja Mihkelsoni suust lendavad väljendid, mis kuulutavad erakonna hukku ja selle jäänuste ekrestumist. Tsahkna ütleb lausa, et tema endist koduparteid vaevab vähkkasvaja.

«Selliseid sõnavõtte, ma arvan, et endine esimees ei peaks endale lubama,» ütleb riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja. See on veel pehmelt öeldud – erakonna sees on pettumus Tsahkna lahkumise ja sõnavõttude pärast suur. Ka IRLi reiting on selleks ajaks jõudnud tõelisse madalseisu. «Olukord on tõesti kriitiline. Ma ei hakka valetama, et ma muret ei tunne,» kommenteerib Ladõnskaja.

Kuid see ei ole veel kõik – suve jooksul tuleb ka teateid, et Tsahkna on üritamas uut poliitilist liikumist ja kutsub ka IRLi liikmeid tihti lõunale, et asja arutada. «Ma saan aru, et tal on nüüd aega rohkem meie liikmetega aega lõunal käia, kui siis, kui ta oli erakonna esimees,» ütleb erakonna esimehe koha üle võtnud Helir-Valdor Seeder.

Lisaks on hakanud muret tegema ajakirjandus ja kogu ümbritsev foon.

«Kogu aeg on see üks mantra, et me oleme surnud, me oleme surnud, me oleme surnud, me oleme surnud,» ütleb riigikogu liige Tarmo Kruusimäe.

«Mõned panevad juba peaaegu, et nekrolooge seal kirjutavad,» lisab Kiisler.

