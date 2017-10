Linnapea endine nõunik Liina Oja: mina reklaamidega kokku ei puutunud

Oja ütles, et Savisaar on ta sõber ja endine vahetu ülemus. 2013. aastal töötas ta linnakantseleis linnapea nõunikuna, kes peamiselt andis nõu küsimustes.

Tunnistaja rääkis, et ei puutunud otseselt kokku Tallinna maratoniga seotud teavituskampaaniaga, küll aga osales ta 2013. aasta juunis maratoniga seotud koosolekul. Oja oskas meenutada pea kõiki sellel koosolekul osalenuid, välja arvatud reklaamiärimees Paavo Pettaid.

Oja tunnistas, et enne sügismaratoni korraldatud treeningud oli tema idee. Ta ise osales Kadriorus läbi viidud treeningul.

Oja meenutas arutelu, kus räägiti, et võiks teha maratonile inimesi osalema kutsuva klipi. Arutleti, kuidas võiks osalust suurendada, et inimesi rohkem registreeruks. Ta ütles, et teab, et maratonil oli sellel aastal kõige suurem osalus.

Hiiu kampaaniaga Oja enda sõnul kokku ei puutunud, samuti laste mänguväljakute renoveerimisega seotud teavituskampaaniaga. Eakate klipi puhul oli ta olnud kabinetis, kui reklaami filmiti.

Oja märkis, et tema ei tea, et muudel aastatel oleks enne sügismaratoni samalaadseid treeninguid tehtud.

Reklaamiasja episoodid

Riigiprokuratuurile erakondade rahastamise järelevalve komisjonilt ja riigikontrollilt laekunud informatsiooni järgi oli 2013. aastal Tallinna linnavalitsuse eelarvest tasutud reklaamide eest, mis ei ole olnud suunatud kohaliku omavalitsuse eesmärkide täitmiseks, vaid millega rahastati Keskerakonna reklaamikampaaniat. Jutt käib kuuest reklaamklipist:

1) Tallinna ettevõtlusameti korraldatud lasteaedade renoveerimise teemalise reklaamikampaania raames tehtud «Igale lasteaiale uus mänguväljak» reklaamklipp, milles kesksel kohal oli Edgar Savisaar ning mis oli eetrisse antud kohaliku omavalitsuse valimiste eelsel perioodil ehk sama aasta augustis;

2) Tallinna spordi- ja noorsooameti korraldatud SEB Tallinna maratoni teemaliste treeningute läbiviimise reklaamkampaania raames Tallinna maratoni reklaamklipp, milles osales Savisaar ning mis oli eetris samuti valimiste eelsel perioodil ehk sama aasta augustis;

3) Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti tellitud eakatele suunatud teenuste teemaline reklaamklipp, mis kujutas Savisaart ja Keskerakonna liikmeid Merike Martinsoni, Taavi Aasa, Arvo Sarapuud, Kalle Klandorfi ja Mihhail Kõlvartit ning mis oli eetris valimisteaasta septembris ja oktoobris;

4) Tallinna spordi- ja noorsooameti tellitud Hiiu staadioni teemaline reklaam, mis kujutas Keskerakonna liikmeid Arvo Sarapuud, Jaanus Mutlit ja Edgar Savisaart. Nimetatud reklaam telliti valimiste aktiivse agitatsiooni perioodile vahetult eelneval ajal ja aktiivse agitatsiooni perioodil, mil poliitiline välireklaam oli keelatud;

5) Kohaliku omavalitsuse valimiste teemaline reklaamkampaania, milles oli kesksel kohal Edgar Savisaar, kes esitas üleskutse osaleda 20. oktoobril kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Nimetatud reklaam oli eetris sama aasta septembris ja oktoobris;

6) Reklaam, millel Priit Kutser Põhja-Tallinna asevanemana esitab lubaduse kahe aasta pärast Põhja-Tallinnas valmiva spordikompleksi kohta.