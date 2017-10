Pärnus valimised võitnud Reformierakond jääb võimuliidust välja

Valimisliit Pärnu Ühendab andis oma veebileheküljel teada, et esmane kohtumine võimuliidu moodustamise osas toimus juba kolmapäeval. Valimisliidul, Isamaa ja Res Publica Liit ning Keskerakond omavad tulevases Pärnu linnavolikogus 23 kohta 39-st.

«Meie soov on moodustada linnavalitsus, kus partnerite vahel on usaldus, austus ja konstruktiivne koostöö. Usume, et kõnelusi alustav kolmik on seesuguseks koostööks võimeline ja suudab pakkuda suurenevale Pärnu omavalitsusele parimaid lahendusi ja uuendusi,» kirjutati teadaandes.

IRL-i esindaja koalitsiooniläbirääkimistel, Andres Metsoja, ütles, et lähiaja kõige olulisem ülesanne on ühinenud Pärnu terviklikkuse arendamine ja muutmine regionaalseks mootoriks.

«Selleks on vaja kaasata siinseid elanikke ja ka koostööd naabrite vahel. Soovime, et meie elanikkonna elujärg edeneks, seda läbi ettevõtluskeskkonna, ühendusvõimaluste ja teenuste nutika arendamise. Ka vajab haridussüsteem täiustamist, seda eelkõige kutse- ja kõrghariduse osas,» täpsustas Metsoja.

IRL-ile on oluline Pärnu saamine tõsiseltvõetavaks regionaalseks keskuseks, kus ühinenud omavalitsuste, linnaosade ja külade identiteet kestaks ja areneks, seda ka läbi isamaaliste väärtuste.

«Reformierakonna suhtumine võimuläbirääkimiste esimeses ringis oli ülejäänute suhtes väga üleolev ning seesugune käitumine ei tõota tulevasteks aastateks head koostööd. Meie soov on moodustada koostöökokkulepe järgmiseks neljaks aastaks ja muuta Pärnu tänasest suuremaks ja edukamaks. Seda saab teha vaid koostööd tehes,» lisas Keskerakonna esindaja Kadri Simson.

Pärnu praegune linnapea ja valimisliidu liider Romek Kosenkranius ütles, et uuenev Pärnu omavalitsus on kõigile partneritele väljakutse ja koalitsiooniläbirääkimisi saab pidada nendega, kes on valmis koostööks ja on teiste suhtes lugupidavad.

«Alustame läbirääkimisi koalitsiooni moodustamiseks, sest aega on jäänud vähe. Meie eesmärk on uue omavalitsuse edukas käivitamine ja Pärnu kui maakonnakeskuse juhtimine samal kursil, mida oleme edukalt teinud ka eelmise koalitsiooniga,» ütles Kosenkranius.

Programmi täpsemate punktide osas alustatakse läbirääkimisi neljapäeval.