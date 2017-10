Veisekarja tegevus Raplamaal tõi kaasa kriminaaluurimise

Politsei sai kolmapäeval avalduse, et Kuku külas tallas veisekari RMK-le kuuluvaid kuuseistikuid, teatas Lääne prefektuur.

Esialgsel hinnangul hävitasid veised kuuseistikuid ligi 8300 euro väärtuses.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnul alustas politsei juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust karistusseadustiku asja rikkumise või hävitamise paragrahvi järgi.

«Asja rikkumise või hävitamise korral alustatakse kriminaalmenetlust, kui sellega on tekitatud oluline kahju. Kannatanu esialgne hinnang, et kahju on tekitatud ligikaudu 8300 eurot, ületab olulise kahju piiri rohkem kui kahekordselt. Seetõttu ongi asjaolude selgitamiseks ja süüküsimuse lahendamiseks alustatud kriminaalmenetlus,» selgitas Reinhold.

Juhtunu asjaolud on selgitamisel ja praegu ei ole selge, kas veisekari sattus RMK kuuseistikuid tallama juhuslikult või oli tegemist kellegi sihiliku tegevusega.

Karistusseadustik näeb asja rikkumise või hävitamise eest karistusena ette rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse.