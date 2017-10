Fotod: Türgis avati pagulaslastele Lotte mängutuba

Mängutuba avati kogukonnakeskuse Small Projects Istanbul, MTÜ Mondo, Eesti Välisministeeriumi ning kunstnik Heiki Ernitsa koostöös.

Alates tänasest avaneb Istanbulis elavatele Süüria pagulaslastele uks Leiutajateküla rõõmsasse maailma. Kogukonnakeskuses Small Projects Istanbul avatav Lotte-teemaline mängutuba kasvas välja koostööst Eesti MTÜ Mondoga, mis on keskuse tööd toetanud juba üle aasta.

Small Projects Istanbul on keskus, mis pakub Süüria peredele turvalist kohta taastumiseks läbi ühiste ürituste, naiste käsitöökursuste ja töötubade, türgi, inglise ja araabia keele tundide ning nõustamise.

Hiljuti uude majja kolinud keskuses tekkis vajadus kõle laste mängutuba muuta sõbralikuks ja turvaliseks kohaks.

Mängutoa avamise puhul oli kohal ka koeratüdruk Lotte ise, sel korral näitlejanna Kadri Toomsalu kehastuses. Lottel aitasid mängutuba avada MTÜ Mondo juhatuse liige Johanna Helin ning Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö büroo juht Ann Hänni.

Ann Hänni sõnul oli meeleolu kohapeal ülev: «Väga südantsoojendav on näha, kui lähedaseks Lotte lastele on saanud! Nad on tulnud väga keerulistest oludest. On suur rõõm, kui nad saavad kogeda lapsepõlve õnnelikkust!»

Dianah, 3-aastase Galipi ema ütles, et lastele toob Lotte palju rõõmu: «Ta on nii tore karakter ja lastel on temaga lõbus! Oleme tänulikud, et ta meile külla tuli!»

MTÜ Mondo alustas Süüria naaberriikidesse pagenud perede toetamist neli aastat tagasi, mil alustati tööd Jordaania pagulaslaagrites haridusprogrammidega. Organisatsioon on tänaseks humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidusega töötanud kümme aastat, mille jooksul on töötatud riikides Afganistanist ja Ukrainani.