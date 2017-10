Lähipäevad toovad meile karge ilma

Võrreldes õhumassiga on aga veealad veel soojad ning lisavad lahkelt niiskust. Kujunevatest pilverünkadest võib mõni üksik ka üürikese sajuhoo ning vihma sekka lumekruupe poetada. Suurem osa Eestist saab aga sajuta läbi ja laiguti näeb ka selget taevast.

Idakaare tuul on sisemaal nõrk, saartel mõõduka tugevusega. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal valdavalt alla null kraadi, meremõjuga rannikul on sooja kuni +7 kraadi. Ka päeval tuleb kuni 7 kraadi sooja.

Esmaspäeval suureneb Läänemere lõunavete poolt madalrõhkkonna mõju ja idakaare tuul tugevneb. Saju võimalus suureneb eelkõige rannikualadel ja sekka võib tulla ka lörtsi või lumekruupe.

Õhumass on ikka külm ning kus on vaiksem ja taevas selgineb, seal langeb õhutemperatuur alla null kraadi, pilvisemates ja tuulisemates paikades jääb napilt üle null kraadi, meretuulega rannikul alla viie kraadi ei lange, päeval tõuseb 3 kuni 6 kraadini.

Teisipäeval jääb Eesti kõrg- ja madalrõhuala piirimaile. Saju võimalus suureneb üksnes saartel ning siis võib sadada nii vihma kui lörtsi. Kagu- ja idatuul on tugevam saartel, rahulikum on mandril. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +4, päeval 3 kuni 6 kraadi.

Kolmapäeval liigub Rootsi rannikule väike madalrõhkkond ja tõstab kagutuule väga tugevaks. Sadu tuleb Eestile lähemale ning vihma ja lörts võivad läänepoolsetesse maakondadesse jõuda. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, Ida-Eestis kuni -5, saarte rannikul kuni +5, päeval 2 kuni 6 kraadi.

Neljapäev on veel küsimärgiks. Kui Atlandilt Euroopa lääneserva tungiv soe jõuliselt suudab edasi liikuda, siis jõuab meile sadu ja algul tuleb vihma sekka ka lörtsi. Kaaslaseks tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, öö hakul Ida-Eestis veel alla null kraadi.

Päeva peale peaks tihedam sadu läbi saama. Õhutemperatuur tõuseb üle 5, saartel 10 kraadi alla. Kui aga kõrgrõhuala suudab ookeani soojale vastu seista ega ava madalrõhkkonnale väravat, siis jäävad meie mandri sisealad veel kargeks ja sajuvabaks. Kuid saartel võib vihma sadada ja Eesti idaservas lörtsi ja lund tulla. Öö on sel juhul enamasti alla null kraadi ja päev nappide plusskraadidega.

Reedeks võib madalrõhulohk sajuhooge nii lörtsi kui vihmana tuua. Õhutemperatuur jääb öösel tõenäoliselt juba nullist kõrgemale, päeval tõuseb 5 kuni 10 kraadini.