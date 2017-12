Fotod: 100. aastapäeva vastuvõtt Soome suursaatkonnas

Soome 100. juubeliaastat on tähistatud läbi kogu aasta mitmel pool Eestis, kusjuures märkimisväärne on, et suur osa üritustest on korraldatud eestlaste endi algatusel.

Suurele publikule kõige nähtavam osa on kindlasti lippude heiskamine, suur ilutulestik Tallinnas ning sinivalge valgustus Tallinna ja Tartu oluliste hoonete fassaadidel. Samuti heisati täna Soome auks Eesti riigilipud.