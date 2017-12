Värske ilmaprognoos: jõulud toovad lume, lörtsi ja vihma

Laupäeva, 23. detsembri pärastlõunal liigub kiiresti üle Eesti lauge kõrgrõhuhari. Öösel sajab mitmel pool, päeval kohati vähest lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Puhub mõõdukas ja nõrk läänekaare tuul, õhtul edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni +1, päeval -3 kuni +2 kraadi.

Pühapäeva, 24. detsembri öösel liigub Norra merelt üle Skandinaavia väike osatsüklon, mis jõuab päevaks Eesti kohale. Öösel saartelt algav lume- ja lörtsisadu levib kiiresti mandrile. Päeval on sajuhooge harvem ja saartel sajab lisaks ka vihma. Tuul pöördub lõunakaarest läände ja loodesse ning ajuti ulatuvad puhangud rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +2, päeval -2 kuni +4 kraadi.

Esmaspäeval, 25. detsembril eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja päeval on meie kohal kõrgrõhuhari. Öösel sajab mitmel pool lund ja lörtsi, päeval on sajuvõimalus kohatine. Loodetuul nõrgeneb ning õhtuks pöördub tuul lõunasse ja kagusse. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -6, päeval -5 kuni +1 kraadi.

Teisipäeval, 26. detsembril ulatub Läänemerelt meile Atlandilt Norra merele läheneva madalrõhuala lohk koos soojema õhumassiga. Öösel saartel vihma ja lörtsina algav sadu laieneb lume- ja lörtsisajuna mandrile ning läheb õhtuks kõikjal üle vihmaks. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel mandril -1 kuni -7, saartel 0 kuni +2, hommikuks tõuseb, päeval 0 kuni +5 kraadi.