PÄEVAINTERVJUU Kaja Kallas: peaministriks on pikk tee

Kallas rääkis otsestuudios, et kõige enam kasutatakse tema iseloomustamiseks sõna inspireeriv. «Ma loodangi seda, et suudan inspireerida inimesi nii, et tuua need tugevused esile, mis meeskonda koos hoiab,» rääkis Kallas.

Päris ootamatult erakonna juhiks kandideerimise mõte talle ei tulnud. «Selle mõttega on minu juurde tuldud juba mõnda aega. Kui püüdsin meenutada, millal esimest korda keegi seda juttu rääkis, siis oli see 2012. aastal,» meenutas Kallas.

Seda, et niivõrd suure organisatsiooni juhtimise kogemus tal puudub, Kallas ei pelga. «Näidake mulle ette Eestis inimene, kellel on 12 000 liikmega organisatsiooni juhtimise kogemus. Neid on vähe,» märkis ta.

Kallase sõnul on konkurentide pink väga pikk ja tugevaid tegijaid on palju. «Igaüks oleks hea kandidaat sellele kohale. Ma arvan, et meil on palju inimesi, kes võiksid sellele kohale pretendeerida,» leidis Kallas.

Küsimusele kas sellist «staarpoliitikute seltskonda» nagu on Reformierakond oleks ka keeruline juhtida vastas Kallas, et tugevad isiksused just ongi selle erakonna tugevus.



«Mõeldes sellele, et tänapäeva organisatsioonid ei ole nii hierarhilised, et üks on ülemus ja teised töötajad, siis kehtib see ka Reformierakonna puhul. Kellel on mis roll ei ole nii tähtis, kui meil on tugev meeskond ja igaüks saab aru, millega ta tegeleb ja tal on meeskonnas koht,» rääkis Kallas.

«Kui Reformierakonnast rääkida, siis seal on kaks poolt. Üks on uus ja värske, teiselt poolt ka vana teadmine poliitika tegemisest. Tasakaal kahe poole vahel on oluline, et saada hea tulemus,» rääkis Kallas, kelle sõnul on terve Eestimaa täis inspireerivate ideedega inimesi, ent kes ei taha lüüa kaasa riigi tasandil ühiskonna paremaks muutmisel.

Kui palju kooskõlastab Kaja Kallas otsuseid oma isa, Siim Kallasega? «Meie oleme kaks eraldiseisvat inimest. Nii nagu mina ei vastuta oma isa tegude eest, ei vastuta tema minu tegude ja sõnade eest. Loomulikult me arutame neid asju, aga igaüks teeb oma otsused ikkagi ise,» selgitas ta.

