Lõppeva aasta rõõmsaimad sündmused Eestist

Üks pere sai korraga nelja plika võrra rikkamaks

Suvine pühapäev, 9. juuli läks keskhaigla sünnitusmajas ajalukku – nimelt aidati seal ilmale nelikud.



Nelja väikese plikatirtsu Leene, Loore, Luise ja Lagle ohutu ilmaletoomise eest hoolitsesid tervelt 19 haiglatöötajat. Just hea ja ettevalmistatud meeskonnatöö tagasid ka nelikute eduka sünnituse.

Terved ja rõõmsad viiekuused nelikud koduhällis. | FOTO: Meelis Meilbaum

Nirgi pere nelikud said 28. novembril pärast nelja kuud ja 19 päeva haiglas kosumist koju Lääne-Virumaale Lähtse külla, kus neid tervitasid sõbrad ja kodukandirahvas.



Üllatuslik tantsupidu Vabaduse väljakul

Nagu maarjamaa suvistel ilmadel ikka kombeks, siis üllatas ilmataat tantsupeolisi külma ja vihmaga. See aga pani murelikud korraldajad karmi valiku ette: kas lasta noortel vihma käes tantsida või jätta lõunane pidu hoopiski ära. Otsustati viimase kasuks, kuid pikka aega tantsupidu oodanud noored otsustasid kindlameelselt: pidu ära kohe kindlasti ei jää!

Noored rahvatantsijad Vabaduse väljakul. | FOTO: Erik Prozes

«Hommikul kuulsime kõik, et tantsupeo teine etendus jääb ära. Meil on oma tantsurühma grupp facebookis, kuhu kõik hakkasid kirjutama, et mismõttes jääb ära? Teeme ise,» kirjeldas üks korraldusmeeskonna liikmetest Kertu Sõerd toona.



Nii sai vaid mõne tunniga korraldatud täiesti iseseisev tantsupidu Vabaduse väljakul, mis andis välja ühe tõelise tantsupeo mõõtme. Pidu kogunes vaatama sadu inimesi ja tehti otseülekandeid. See noorte rahvatantsijate omaalgatuslik tantsupidu läks inimestele tõesti hinge.



Neli aastat võõral maal vangis olnud laevakaitsjad said koju

2013. aasta sügisel arreteeriti Indias laeva Seaman Guard Ohio meeskond, kus oli 14 Eesti laevakaitsjat. Neile esitati süüdistus ebaseaduslikus kütusetankimises, ebaseaduslikus relvade käitlemises ja ebaseaduslikus territoriaalvetesse sisenemises.

Laevakaitsjad saabusid Tallinna lennujaama. | FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Neli aastat hiljem, 27. novembril mõistis India kohus 14 Eesti laevakaitsjat õigeks ja meestel terendas silmapiiril lootusrikas jõudmine tagasi koju. 6. detsembri hilisõhtul jõudsid mehed Tallinna lennujaama, kus neid tervitasid lähedased ja muidugi ajakirjanikud.



Vähiraviks hiigelannetuse saanud Annabeli lugu

Väike Annabel võitleb vähiga. Oktoobris tegi vähiravifond «Kingitud elu» üleskutse annetada tüdruku ravi jaoks raha. Kõigest ühe ööpäevaga annetati fondile kaks korda nii palju raha, kui alguses loodeti. Nii palju, et sellest jagub ka juba järgmise pisikese patsiendi raviks.



Üleskutset toetada Annabeli võitlust elu eest jagati Facebookis üle 3600 korra ja see jõudis veerand miljoni inimeseni. Pärast seda tegid Annabelile annetusi tuhanded inimesed ja ettevõtted.



Annabeli ravi on siiani kulgenud hästi ja tüdruk peaks jõuludeks koju saama. Tallinna Lastehaiglast tervitusi saatnud tüdruk soovis kõigile head jõuluaega ja et ikka teineteist hoitaks.



Tänak võit Saksamaa rallil

Augustikuu tõi spordimaailmas ja rallifännidele meeldiva ja võiduka üllatuse. Nimelt tegi Eesti rallisõitja Ott Tänak ja koos oma kaardilugeja Martin Järveojaga 20. augustil ajalugu, kui Tänak võitis Saksamaal oma karjääri teise MM-ralli.



Jääkarud said uue kodu

Tallinna Loomaaia jääkarud ootasid oma polaariumi juba 36 aastat. Sel sügisel nad lõpuks oma uue kodu ka said.