Ratas: järgmisel aastal uusi makse ei tule

«Aasta enne riigikogu koosseisu lõppu teha uusi maksupoliitilisi otsuseid, seda mina õigeks ei pea. Uusi makse Eesti turule ei tule järgmisel aastal,» kinnitas Ratas telekanalile.

Ratase sõnul on sel aastal vastuvõetud ja tuleval aastal rakenduvate maksumuudatuste eesmärk suurem solidaarsus. Ratas tunnistas, et võib öelda, et uus süsteem võtab üle põhimõttelisi asju Keskerakonna kauaaegsest astmelise tulumaksu lubadusest.

Peaministri sõnul on mitmed tööstusharud öelnud, et Eesti vajab väljapoolt Euroopa Liitu rohkem tööjõudu ning peaministrina on ta valmis seda toetama.