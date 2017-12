Jõululaupäev tuleb paiguti tormine

Ööl vastu pühapäeva liigub madalrõhulohk üle Eesti ja pilvisus hõreneb. Lume- ja lörtsihooge võib olla peamiselt Ida-Eestis ning kohati esineb jäidet. Puhub lääne- ja loodetuul 7-12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul ulatub tuul 13-18, puhanguti 22 meetrini sekundis, hommikul põhjarannikul koguni kuni 25 meetrini sekundis, mis tähendab juba tugevat tormi. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub lääne- ja loodetuul 8-12, puhanguti 15 m/s. Lainekõrgus on 0,7-1,6 meetrit. Ajuti sajab lund ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas, kuid sajus halb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Jõululaupäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loodetuul 8-13, puhanguti 16 meetrit sekundis. Saartel ja rannikul on tuule tugevus 13-18, puhanguti 22 m/s, põhjarannikul kuni 25 m/s. Õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, saartel kuni +5 kraadi.

Peipsi järvel puhub loodetuul 8-13, puhanguti 16 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 0,8- 1,6 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja hea nähtavusega. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +2 kraadi.