Postimehe enim vaadatud videod 2017. aastal

Tallinnas Vabaduse väljakul tulistas politsei 31. oktoobri ennelõunal teenistusrelvast kahe noaga vehkinud paljajalu liikunud meest. 1984. aastal sündinud mees sai raskelt viga ja ta viidi haiglasse, kus ta kella 12 ajal suri.

Maikuus peatas politsei Jõgevamaal korrakaitsjate eest põgenenud auto juhi «siiliga», purunenud rehvidega sõiduk peatus lõplikult alles mitu kilomeetrit eemal.

Veebruaris sai häirekeskus teate, et Tallinnas Tööstuse tänaval ähvardati kaupluse müüjat noaga ja üritati kassast raha röövida. Kurikaelaks osutus Andrus Elbing, keda tuntakse artistinimega Beebilõust.

Kuressaare linnas jäi tänavu veebruaris liikleja pardakaamerale liiklusõnnetus, mille põhjustas ülekäigurajal vanemale naisele appi tõtanud ja käsipiduri peale tõmbamata jätnud autojuht. Õnnetuse üle elanud proua pääses ehmatusega.

Märtsis pidasid keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo töötajad planeeritud politseioperatsiooni käigus kinni 31-aastase Maksimi ja 27-aastase Andrei. Mõlemat meest kahtlustatakse grupis erinevate narkootikumide käitlemises ning väljapressimises.

Oktoobris sõitis maastur Tallinnas draamateatri ees külje pealt sisse peaminister Jüri Ratase alarmsõitu teinud ametiautole. Postimees avaldas PPA julgestusauto pardakaamera salvestise.

Juunis toimus aasta üks oodatum muusikasündmus: Eesti raskemuusikafänne rõõmustas Saksa rokkmuusika kahurvägi, Rammstein! 60 000-pealine publik oli ekstaasis. Mõned «julgemad» näitasid seda eriti ekstreemsel moel välja. Lisatud video on alla 18-aastastele keelatud!

Noormees ärritub Rimi müüja peale, kes keeldus talle alkoholi müümast ning viskab müüjat korduvalt saiapakiga. Video on salvestatud veebruaris.

Postimehele laekunud pardakaamera video ohtlikku möödasõitu teinud bussijuhist, kes pääses napilt avariist. Olukord leidis aset pimedal novebriõhtul Rakvere lähistel. Kohas, kus buss möödasõitu teeb, on maas pidevjoon. Kokkupõrkest pääsemiseks pidi video saatnud mees teepervele sõitma ja kiirust oluliselt alandama.

Vargus, nali või kättemaks? Augustis sattusid inimesed Tartus Betooni tänaval tunnistajaks omapärasele juhtumile: teel (peamiselt vastassuunavööndis) sõitis üks laadurtõstuk, sõiduauto haarade peal, või õigemini olid need haarad susatud läbi auto akende. Ühel hetkel prantsatas masin aga haaradelt maha sõiduteele.