Tiit Land: Volli Kalm oli juht, kes mõtles suurelt

«Volli Kalm oli juht, kes mõtles suurelt,» lausus Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land pressiteate vahendusel.

«Ta tegi palju olulist Tartu ülikooli ja kogu Eesti ülikoolihariduse heaks,» jätkas ta.

Kuna Volli Kalm juhtis nii ajaloolt kui ka teadussaavutustelt auväärset ülikooli, vaatasid teised rektorid Tiit Landi sõnul tihti just Volli Kalmu poole, küsisid, mida tema kavatseb, otsustab ja teeb.

«Kuid kõigil Eesti ülikoolidel oli ja on üks eesmärk: teenida ühiselt oma riiki ja rahvast kodumaal, aga jääda silma ka rahvusvahelises mõõtmes,» ütles Land.

Rektorite nõukogu esimehena kõneles Tiit Land ka Volli Kalmu inaugureerimisel tänavu suvel.

Land lausus toona: «Heida pilk kõrgustesse ja kaugustesse, nii näed kõige paremini, et mis on siinsamas lähedal, on tõeliselt oluline.»

«Nüüd, napilt pool aastat hiljem, tuleb tõdeda, et üks särav teekond jäi väga ootamatult pooleli,» tõdes Land.