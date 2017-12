Nelikute ema teeb lastel enam-vähem näo järgi vahet

Nelikute ema Tiina Nirgi sõnas, et enam-vähem teeb ta lastel ikkagi näo järgi vahet. «Esiteks ma sain teada, et on kaksikud, see oli tore uudis, siis ma mõtlesin, et mängukaaslane on kohe olemas,» ütles ta ERRi saates «Jõulutunnel».



Nirgi rääkis, et haiglas olles oli ka pisut kõhe, kuna ta ei olnud kunagi näinud enneaegseid lapsi. «Esialgu ma mõtlesin küll, et nad on nii väiksed ja kuidasmoodi see edasi läheb, mure ja teadmatus oli algul ikka suur,» ütles ta.

«Vahepeal on pause ka, koguaeg ei ole võimalik hoida lapsi süles, on vaja ikka joosta ühe lapse juurest teise juurde, vahel nutavad mitu tükki korraga, tahavad kõik korraga süüa, siis magavad kõik samal ajal, kuidas kunagi,» rääkis nelikute ema. Ta ütles, et kui lastel on kõik korras, siis tunneb ka tema ennast häst