Tartlased saavad kaardirakenduse abil 150 aasta tagust aega uudistada

Rakendus annab ülevaate ka linna toonasest ülesehitusest - millised inimesed Tartus elasid, kus olid rikaste rajoonid ja kus pigem agulipiirkonnad.

Kaardirakenduse Tartu 1867 abil saab igaüks teada, kes tema majas toona elasid. Oli tegemist talupoegade või aadlikega, mis keelt nad rääkisid ja millist usku tunnistasid.

Andmed kõigi toonaste kinnistute ja nende elanike kohta on Rahvusarhiivi kodulehel küll olemas, kuid kaardirakendus ootab, et vabatahtlikud need ka rakendusse sisestaksid. Selleks on vaja tunda natuke gooti kirja ja õige vähe saksa keelt.

Tutvu rakendusega SIIN.