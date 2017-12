Venezuela valitsus vabastas vanglast veel kaheksa poliitilist vastast

Inimõigusühenduse Foro Penal juhi Alfredo Romero sõnul moodustavad nad ainult väikese osa tegelikust poliitvangide hulgast.

«Valitsus on huvitatud poliitvangide arvu vähendamisest, et kärpida kulutusi, mida neile teha tuleb. Poliitvange on ikka veel 227,» ütles ta.

Venezuela valitsus lubas jõuludeks hea tahte avaldusena vabastada 80 poliitvastast.

Venezuela mõjuvõimsa põhiseadusassamblee juht Delcy Rodriguez, kes juhib ka meeleavaldusi uurivat niinimetatud tõekomisjoni, ütles laupäeval, et tegemist on «leppimise märgiga».

Vangistatute seas on need, kes võeti kinni president Nicolás Maduro tagasiastumist nõudvatel meeleavaldustel. Massilised protestid algasid 2014. aastal, kui kokkupõrgetes julgeolekujõududega sai surma 43 inimest. Protestid on jätkunud ja selle aasta seisuga on hukkunuid vähemalt 125.

Venezuela valitsus ei soovi kasutada sõna «poliitvangid», väites, et need isikud on mõistetud süüdi vägivalla, vandenõude või riigireetmise eest.