Politsei otsib Tartumaal kodust ära jooksnud 15-aastast tüdrukut

Tüdruk lahkus oma elukohast Elva vallas 9. detsembril ning politsei seni kogutud info lubab arvata, et 18. detsembril nähti teda Viljandi linnas. «Viimasel aastal on sagenenud juhtumid, kus sama tüdruk aina uuesti kodust ära jookseb ja päevi ära on. Neil kordadel on politseil õnnestunud aga tema asukoht selgitada ja tüdruk tagasi koju tuua. Tüdruku abistamisega on seni seotud suur ring erialaspetsialiste politseist sotsiaaltöötajani välja,» kirjeldas Tartumaa piirkonnapolitseinik Tiit Treial.

Tüdrukul on Viljandi linnas tuttavaid ja teisi sugulasi, kelle juures ta varasematel kordadel kodust ära joostes on viibinud. Praegu on kontrollitud kõik teadaolevad aadressid ja inimesed, kuid tüdrukust väidetavasti keegi midagi ei tea. Tüdruku telefon on välja lülitatud.

Šherelin on 165 cm pikk ja tal on tumedad õlgadeni juuksed. Seljas võib ta kanda musta värvi jopet, jalas tumedaid teksaseid ja musti saapaid.

Kõigil, kes on kirjeldusele vastavat tüdrukut näinud või oskavad öelda, millises piirkonnas ta viibida võiks, palutakse helistada numbril 112.