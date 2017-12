Jõulupühad Eestis: külalised ründasid peremeest ahjuroobiga, peremees ähvardas koera kirvega

Üldjoontes möödusid jõulud Politsei- ja Piirivalveameti esindajate sõnul tõsisemate vahejuhtumiteta. Sellegipoolest tunduvad mõned lood, mis pühade ajal mõnes kodus aset leidsid, ootamatu ja uskumatuna.

1,5 promillise joobega kaugele ei sõida

Jõululaupäeval tähistas Tallinnas Mustamäe teel 1987. aastal sündinud naine oma sünnipäeva, kuid otsustas kahjuks ühel hetkel rooli minna. Paraku tagurdas naine oma autoga kõrval parkinud sõiduki rehvile pihta. Naabri auto kahjustada ei saanud, küll aga naise enda oma. Juht peeti liiklusõnnetuse põhjustamise pärast kinni. Ta oli enam 1,5 promillises joobes ja tal puudusid juhiload. Naine viidi arestimajja.

Peremehele tulid kallale tema enda kutsutud külalised

Nagu ka tavapärastel nädalavahetustel, tuli pühade ajalgi ette konflikte alkoholi tarbinud inimeste vahel.

«Kurb tõik, et kui sõbrad saavad ühe laua taga kokku ja tõstavad pitsi, siis lõppeb mõnedel pidu sinise silma või muu vigastusega. See on selge märk, et alkohol on üksnes arukate inimeste jook ja ei tasu pika pitsi taga oma sõprus- ega muid suhteid liigtarvitamisega proovile panna,» ütles operatiivjuht Helmer Hallik.

Näiteks sai politsei 23.detsembri varahommikul kella 4 paiku teate, et Viljandi südalinnas on maas pikali mees, keda lüüakse jalaga. Selgus, et tüli tekkis ühes seltskonnas, kus otsustati arveid klaarida vägivallaga.

«Sellisele käitumisele ei ole mingisugust õigustust ning karistused vägivallatsejatele on väga karmid, isegi reaalse vabaduskaotuseni välja,» toonitas Helmer Hallik.

Jõululaupäeval pöörati tülli ka Viljandi linnas ühes korteris, kus peremehele tulid kallale tema enda kutsutud külalised. Kakluse tegi eriti räigeks, et kohati rünnati meest isegi ahjuroobiga. Politsei saabudes püüdsid kõik teha halva mängu juures head nägu ning väitsid esialgu, et pretensioone neil üksteise osas ei ole.

Kirvega koera kallale

Ka sai politsei pühade ajal väljakutse Põhja-Sakala valda, kus köögis toimunud viinavõtule reageeris urisev koer, keda peremees kirvega maha lüüa ähvardas. Kui politsei kohale jõudis, väitsid kõik nagu ühest suust, et probleemi pole, kuigi suutsid vaevu jalgel seista.

Statistika

Pühadestatistika | FOTO: PPA

Registreeriti ka 18 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 25 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 88, narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 440.

Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 12. Piiril väljastati 21 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest.

Schengeni viisaeeskirjade rikkumisi avastati 7, salakaubavedamise juhtumeid ühel ning piirirežiimi rikkumisi kahel juhul.