President kutsub EV100 vastuvõtule rohkem külalisi kui muidu

«Külaliste arvu kohta oleme varem öelnud, et ilmselt saab neid olema pisut rohkem kui näiteks mullu ning suurusjärguna 1500-st rääkides ilmselt väga palju ei eksi,» ütles presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe.

Tavaliselt jääb vabariigi aastapäeva vastuvõtu külaliste arv tuhande piiresse. Nii näiteks oli tänavusele vastuvõtule Estonias oodatud umbes tuhat külalist.

Vabariigi sajanda aastapäeva vastuvõtt ja pidulik kontsert toimub 2018. aasta 24. veebruaril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Teadaolevalt mahutab ERM märksa rohkem inimesi kui Estonia kontserdisaal.

Kes on vabariigi aastapäeva piduliku kontserdi kunstiline juht või kes seal üles astuvad, Linnamäe veel ei öelnud.

Samas on presidendi kantselei teatanud, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustusi soovitakse korraldada mitmel pool üle riigi. Nii näiteks on teada, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeva pidustuste jumalateenistus peetakse järgmise aasta 24. veebruaril Paides. Vabariigi aastapäeva kaitseväe paraad toimub traditsiooniliselt Tallinnas.