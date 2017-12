Eesti kodakondsuse sai tänavu ligi 800 inimest

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles BNSile, et 28. detsembri seisuga on Eesti sel aastal andnud kodakondsuse kokku 797 inimesele. Kodakondsuse saanutest olid 558 inimest määratlemata kodakondsusega.

Tänavu Eesti kodakondsuse saanutest oli 177 inimesel varem Venemaa, 27 Ukraina, kuuel Valgevene, võrdselt neljal Armeenia ja Aserbaidžaani ning kolmel Gruusia kodakondsus. Eesti kodakondsuse saajate seas oli ka neid, kel varem oli Ameerika Ühendriikide, Bangladeshi, Hiina, India, Pakistani, Soome, Sudaani või Türgi kodakondsus.

Mullu sai aasta jooksul Eesti kodakondsuse 1752 inimest. Neist 218 oli varem Venemaa, 29 Ukraina ja viiel Valgevene kodakondsus.

Möödunud aastal sai Eesti kodakondsuse 1455 inimest, kellel varem oli määratlemata kodakondsus. Siseministeeriumi pressiesindaja selgitas, et alates möödunud aasta 1. jaanuarist saavad määratlemata kodakondsusega vanemate Eestis sündinud lapsed naturalisatsiooni korras automaatselt Eesti kodakondsuse. Samuti said naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse enne 2016. aasta 1. jaanuari sündinud alla 15-aastased lapsed, kelle mõlemad vanemad on määratlemata kodakondsusega ja elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat. Seetõttu oli mullu Eesti kodakondsuse saanud määratlemata kodakondsusega inimesi palju rohkem kui sel aastal.

Eesti kodakondsusest loobus tänavu kokku 211 inimest. Mullu oli Eesti kodakondsusest loobujaid 231.