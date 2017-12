Manchesteri kesklinnas süttis korrusmaja

Üks inimene toimetati suitsu sissehingamise tõttu haiglasse.

Päästetöötajate andmetel sai kahjutuli alguse 12-korruselise hoone üheksandal korrusel ja levis kiiresti. Päästeamet kinnitas Twitteris, et põleng on praeguseks kontrolli alla saadud.

Pealtnägijate kirjeldusel oli sündmuskohal paks suits ja palju hoonelt langenud prahti.

«Tänavanurkadele oli kogunenud hulgaliselt inimesi, kes vaatasid põlengut. Vahepeal oli hoone nagu täielikult leekides ja need ronisid mööda seinu üles,» kirjeldas kõrvalasuvas kohvikus istunud pealtnägija Mark Denby.

Manchesteri parlamendisaadik Lucy Powell kirjutas suhtlusvõrgustikus Twitter, et elanikud evakueeriti hoonest turvaliselt ja keegi tõsisemalt viga ei saanud.

Pat is at the scene and tells me the fire has been put out. He and the council will ensure that anyone evacuated will have somewhere to stay. All fire and response procedures have kicked in. Again, please stay away from area to allow services access. https://t.co/v5kiYhRyVG