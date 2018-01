Jõgevamaal juhtunud avariis sai raskelt viga lahtise turvavööga sõitnud noormees

«Sündmuskohal selgus, et autost veidi eemal on raskelt viga saanud ja teadvuseta 19aastane noormees. Ta viidi haiglasse. Päästjad otsisid termokaameraga samast piirkonnast ka teisi võimalikke kannatanuid, kuid õnneks neid ei olnud,» teatas politsei pressiesindaja.

Politsei selgitas, et Audi A4 juhtinud noormees kaotas Jõgevalt Mustvee suunas liikudes sirgel teelõigul juhitavuse ning sõitis teelt välja, kusjuures masin rullus kordi üle katuse. Teeolud õnnetuspaigas olid head ja sõiduki rehvid vastasid nõuetele.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Helmer Hallik ütles, et noormehe seisund on kriitiline, sest autost välja paiskumise käigus sai ta eluohtlikke vigastusi. «Menetluses selgitab politsei kõik üksikasjad, sealhulgas ka juhi kainuse, kuid kaine pea kõrval on teisigi nõudeid, millest kinnipidamine aitab päriselt ellu jääda. Turvavöö kandminegi on seepärast kohustuslik ühtmoodi kõigile. See aitab kindlalt ja turvaliselt autoistmel püsida ning rulluva masina alla jäämist vältida,» märkis Hallik.