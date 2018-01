Bahovski: presidendi kõnega võib rahule jääda, aga seda ei maksa üle tähtsustada

Bahovski hinnangul oli presidendi kõnes mõistlikult doseeritud ja sellega väis rahule jääda. «Oli natuke maailma asju, räägiti ka inimestega.»

Kui Kaljulaidi kõnet võrrelda näiteks Soome ja Venemaa presidentide omadega, siis Eesti presidendi kõne jääb Bahovski hinnagul kuskile vahepeale. «Vladimir Putini kõne oli väga lähedastekeskne ja poliitikat üldse ei puudutatud, Soome president Sauli Niinstö rääkis jällegi väga palju maailma asjadest,» rääkis ta.

Kaljualidi toon oli Bahovski sõnul väga optimistlik ning kõne rääkis nii maailma asjadest kui noortest. «Juubeliaastasse minnes oleks olnud ka imelik rääkida pessimistlikus toonis,» lisas ta.

Just noortele oligi Bahovski meelest presidendi kõne peamiselt suunatud.

Ühtlasi tõi Bahovski esile sedagi, et Kaljulaid pidas oma kõne kahele publikule. «Ta rääkis muidugi kõigepealt terve Eestimaaga, aga osaliselt ikkagi ka nendega, kes olid Vabaduse platsil.»

See, et president oma kõne Vabaduse platisilt pidas, oli Bahovski sõnul tervitatav. «Mõjus väga hästi ja oli rahvaga koos.»

Samas avaldas Bahovski imestust, et presidendi kõnele ei järgnenud hümni, vaid selle asemel kõlas Ivo Linna esitluses «Eestlane olen ja eestlaseks jään».

Mis puutub kõne olulisusse, siis seda ei maksa Bahovski sõnul üle tähtsustada. «Võib-olla me otsime neid märke liiga palju. See kõne peab lihtsalt looma meeleolu, millega minna uude aastasse.»

Bahovski lisas, et sellest kõnest ei tasuks otsida suuri tähendusi ja sellele ei tuleks väga palju tähelepanu pöörata. «Kõige olulisem on siiski see kõne, mida president peab 24. veebruaril.»