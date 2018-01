Aasta algab lörtsiselt

Homme liigub madalrõhkkond edasi Soome ja selle servas sajab meil aeg-ajalt lörtsi ja vihma. Tuul puhub edelast, saartel pöördub läände ja loodesse ning on tugev. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel +1 kuni +4 kraadi.

Kolmapäeva öösel sajab eemalduva madalrõhkkonna järel siin-seal lörtsi ja vihma. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Päeval on üürikeseks pisut mõjusam idapoolne kõrgrõhkkond ning lörtsi- ja vihmahooge on harvem. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja kagutuul. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Neljapäeval liigub uus madalrõhkkond Taani väinade kohalt Läänemerele ja laieneb kirdeservaga üle Eesti. Mõnes kohas sajab lörtsi ja ka lund. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +2, päeval -1 kuni +1 kraadi.

Reede tuleb madalrõhkkonna servas kohatiste lörtsi- ja vihmahoogudega. Puhub mõõdukas kagutuul. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +1, päeval 0 kraadi ümber, rannikul on ööpäevaringselt kuni +3 kraadi.