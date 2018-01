Eesti telefoninumbritega üritatakse Maltal raha välja petta

Malta politsei küberkuritegevuse osakond on saanud kahtlaste kõnede kohta, milles palutakse finantsandmeid, palju kaebusi.

The Malta Independenti toimetusega on võtnud ühendust mitmed murelikud Malta elanikud, kelle sõnul saadi just pühadeperioodil Eesti suunakoodiga telefoninumbritelt kõnesid, kus paluti edastada oma pangakontode andmeid.

Kohaliku politsei sõnul pole seni kogutud informatsiooni põhjal teada, mis täpselt nende kõnede eesmärk on. Siiski soovitab Malta politsei mitte vastata tundmatutele telefonikõnedele ega SMSidele.

Malta politsei kinnitusel on sarnaste kõnede tõttu võtnud nendega ühendust väga suur hulk inimesi, kuid keegi pole seni oma isiklikke andmeid avaldanud ega seeläbi kahju kannatanud. Samas tõdeb politsei, et need kõned pole seotud pühadega, vaid neid on esinenud läbi terve eelmise aasta.

Eesti politsei kinnitusel pole Malta kolleegid Eestilt seni abi palunud. Politsei pressiesindaja Marie Aava sõnul ei olegi Eesti suunakoodidelt tulnud petukõned eriti ebatavalised, sest teadaolevalt on Eesti suunakoodidega kõnekaarte võimalik osta mitmest välisriigist.