Luik nimetab uue kaitseväe juhataja kandidaadi kuu aja jooksul

Minister sõnas, et kaitseväe juhtajale ei saa see amet olla tema esimene kõrgem ametipost, vaid ta peab olema olnud kaitseväes kõrgetel ja vastutavatel ametipostidel, kus tema liidriomadused on ka näha ja tunda olnud. «Minu hinnangul tuleb kaitseväe juhataja valida praegu teenistuses olevate kindralite seast,» sõnas ta.

Eestis on tegevteenistuses kokku kuus kõrgemat ohvitseri, neist kõrgeima auastmega on kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kindralmajori auastmes on Kaitseliidu ülem Meelis Kiili, brigaadikindrali auastmes on kaitseväe peastaabi ülem Martin Herem, kaitseväe juhataja asetäitja Indrek Sirel, Eesti sõjaline esindajana NATO Euroopa ülemjuhatuse juures Artur Tiganik ning Eesti sõjalise esindajana NATO ja ELi juures teenib kommodoor Igor Schvede.

«Loodan, et kuu aja jooksul on mul võimalik esitada valitsusele oma ettepanek,» sõnas Luik ja avaldas lootust, Tartu rahu aastapäevaks on järgmise kaitseväe juhataja nimi avalikult teada.