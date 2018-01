Mikser: riigis pettunud töötav pensionär ei ole kindlasti miski, mille üle riik peaks uhkust tundma

«Maksusüsteemi lihtsus ja arusaadavus on mõistagi voorused, mille poole on mõistlik püüelda. Reformierakond tegi pika võimuloleku jooksul lihtsatest maksudest omaette kultusobjekti - sildi, mille taha sai pugeda siis, kui ideoloogilistel põhjustel sooviti blokeerida maksusüsteemi sotsiaalselt õiglasemaks muutmist,» kirjutab Mikser Facebookis.

Mikseri sõnul kukkus reformistide seatud lõksu õnnetul moel sisse IRL, vedades endaga teatud mõttes kaasa kogu tänase valitsuse. «Tunamullustel koalitsioonikõnelustel sündis keeruline kompromiss, mille keskne element oli «Partsu munadena» tuntuks saanud «laugelt alaneva maksuvaba miinimumiga» üksikisiku tulumaks. Seda segasevõitu süsteemi propageerides lähtus IRL soovist maskeerida (või vähemasti hägustada) tõsiasja, et tulu maksustamise korda muudeti varasemast progressiivsemaks. Nii tehtigi maksustamine küll sotsiaalselt õiglasemaks, ent paraku moel, mis muutis süsteemi tarbetult segaseks ja maksumaksjale raskemini hoomatavaks,» möönab Mikser.

Ta märgib, et pärast 2019. aasta parlamendivalimisi loodav valitsus peab selle vea parandama. «Reformierakondlik dogma proportsionaalsest tulumaksust kui põhiseadusliku korra ühest nurgakivist on murtud ja see on tänase valitsuse töövõit,» leiab Mikser. Tema arvates peab lähteülesanne maksureformi järgmiseks sammuks aga olema maksukorraldus, mis leevendab palgavaesust, ohverdamata selleks maksupoliitika arusaadavust.

«Nii saame süsteemi, millega võivad rahul olla nii OECD eksperdid kui ka Eesti palgasaajad ning -maksjad. Riigis pettunud töötav pensionär, kes on oma tulusid deklareerides ootamatult avastanud, et peab juba tasutud tulumaksule tublisti juurde maksma, ei ole kindlasti miski, mille üle riik peaks uhkust tundma,» kirjutab Mikser.

Teda häirib ka Rõivase etteheidete see punkt, milles ekspeaminister süüdistab praegust valitsust kremlimeelsuses. «Mõistagi ei ole tänane valitsus põrmugi vähem eestimeelne kui kõik eelmised,» rõhutab Mikser. «See valitsus seisab vankumatult Eesti julgeolekuhuvide kaitsel. Ja ka peaminister Jüri Ratas pole grammigi vähem eestimeelne mees kui Taavi Rõivas või Andrus Ansip. Rõivas teab seda,» lisab Mikser.