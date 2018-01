SUUR ARTERI INTERVJUU: Ene Pajula – Mammi, kes pole mingi mammi

Kui kutsutakse, on Pajula kohal isegi presidendi vastuvõtul, ja kui igavus peale tuleb, organiseerib ta oma sõpruskonnale bussireisi Eestimaa kaunitesse paikadesse. Niisiis toppige vinguviiulid kasti tagasi, sest Pajula jutt on tõeliselt elurõõmus ja virisemist kostab ainult virisejate aadressil.

Laiema avalikkuse jaoks on Ene Pajula tundmatu suurus, seevastu Mammit teavad Postimehe lugejad juba mitu aastat. Aga miks just Mammi? Miks mitte proua Pajula?

Paari aasta eest võttis Andrus Karnau – ta oli hiljaaegu tulnud peatoimetama Lääne Elu – mul poe ees nööbist kinni ja teatas, et tal on vaja arvamuslugusid. No mina läksin siis koju ja hakkasin kirjutama. Pärast seda, kui mu lugu oli kuus nädalat Karnau postkastis seisnud, järeldasin, et tal pole mind lihtsalt tarvis.

Kuna parasjagu olid tulemas 2015. aasta riigikogu valimised, siis mõtlesin, et kirjutaks, milliste probleemide ees seisab tavaline valija. Kuna see lugu oli ajatundlik ja võis hapuks minna, läkitasin selle hoopiski Postimehe arvamustoimetusse Neeme Korvile.

Vajutasin «Saada»-nuppu esmaspäeva lõunal ja Neeme vastas mulle peaaegu kohe, aga ma ei julgenud ta kirja avada. Järgmisel hommikul kell kaheksa helistas mulle Märt Müür – vana kolleeg ETVst – ja kiitis minu toredat kolumni. Võtsin siis südame rindu ja lugesin Neeme kirja ka läbi. Ta teatas, et oli nädalavahetusel Muhu saarel käinud ja seal räägiti söögilaua ümber täpselt samasugust juttu, nagu minu kirjatükis.

Aga ikkagi – miks just Mammi?

Esiteks seetõttu, et kui Pajula kirjutaks midagi sellist nagu Mammi, siis arvataks, et ta on peast segi. Aga Mammi puhul seda küsimust ei teki.

«Naudi seda, mis sul on, mitte seda, mida pole. Ära njäu! Elu on ju täitsa vahva ka siis, kui teed hommikul silmad lahti ja päike ei paistagi,» ütleb Ene Pajula. | FOTO: Tairo Lutter / Postimees

Teiseks on Mammi palju targem kui Pajula. Mammi suudab asju paremini seletada ja saab endale rohkem lubada – poliitkorrektsusele ei pea ta mõtlema, ja nagu talle tundub, on talle lubatud ka üsna jumalavallatu jutt, sest isegi peapiiskop Viilma ei pea talle turja kargamist oma väärikusele vastavaks.

Kolmandaks – ega see, et ma kirjutan Mammi nime all, ei tähenda, et ma end ise mingi mammina tunnen. See nimi on osalt ühiskonnakriitiline – no mõelgem, kuidas suhtutakse näiteks vanemaealistesse tööotsijatesse – ja osalt rahvavalgustuslik: «Seda lugu lugedes saate aimu, kuidas mõtlevad ja näevad maailma vanemaealised naisterahvad!»

Muide, kui ma käin vahel lugejatega kohtumas (Ene Pajula kirjutab kolumnide kõrval ka raamatuid – M. V.), siis tutvustatakse mind Mammina. Tegelikult tahaksin väljaspool leheveerge siiski Pajula olla, sest minu meelest ei kirjuta ka Pajula üldse mitte halvasti.

Mis puudutab Mammi nime, siis on mul olnud kombeks oma noortele öelda, et seletage selle uue arvutiprogrammi või kodumasina kasutamine nii ära, et mammi maalt – ehk mina – ka aru saaks.

Kui küsitakse, et miks mammi, mitte mamma, siis selle põhjus on koduses kasvatuses – minu isa arvates oli vanemate papaks ja mammaks kutsumine saksik, seevastu mammi polnud seda mitte.