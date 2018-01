«See on ju debiili jutt!»: kaitseinvesteeringud põhjustasid poliitikute sõnavahetuse

Karilaid ütles riigikogu puldist, et peaministrile esitatud arupärimine tõestab, et Reformierakond ei ole Eesti sõber. «Te olete julgeolekuriskiks muutunud. Selles mõttes ainukene poliitiline erakond, kes Keskerakonda toetas, oli Konservatiivne Rahvaerakond. Nii et te ei ole enam julgeolekupoliitikas eestkõnelejad. Te olete sabassörkijad ja Keskerakonnast on saanud julgeolekupoliitika ehitaja ja eestkõneleja,» teatas Karilaid.

Tema sõnul sai Reformierakond alles Eston Kohveri röövimise järel aru, et idapiir tuleb välja ehitada. «Seitseteist aastat juhtisite riiki – ei suutnud idapiiri välja ehitada. Kas teil piinlik ei ole? Ja te räägite meile julgeolekust!» kritiseeris Karilaid.

Karilaidi järel sõna võtnud Jürgen Ligi sõnul on tal jube tõdeda, millised inimesed on riigikogu Keskerakonna fraktsioonis. «Räägin siin eelkõnelejast ja tegelikult, millisele tasemele suudab langeda oma vastustes peaminister,» rääkis Ligi.

«Aga see tekst, mida esitas siin Jaanus Karilaid, see oli ikkagi allapoole vööd,» sõnas Ligi. Ta märkis, et Eesti kaitseplaanid on vastu võetud riigikogu tasemel, eelmine valitsus teadis, mis on puudu ning selle järgi riigikaitset üles ehitatigi.

«Me teame, et on puudujäägid. Meie küsimus oligi, miks te nende puudujääkide katteks ühtegi ideed ei leidnud? Miks see kümme miljonit käiku ei läinud? See jutt, et me paneme reservi, kui läheb vaja – no see on ju debiili jutt! Jaanus Karilaid tuleb rääkima siia, et meil on nii suured augud! Aga vaat selle kümme miljonit võtsime ära. Kas vastuolu ei ole või?» kritiseeris Ligi.